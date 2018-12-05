شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث والان نبدء بالتفاصيل
ودعا «هدف» الراغبات في الالتحاق في الفرص التدريبية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل «طاقات» والتسجيل فيه.
وأوضح «هدف»، أن مدة التدريب في البرنامج تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، ويتم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكن المتدربون أو المتدربات من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.
وتكمن أهمية «تمهير» في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعما للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريا يقدمها «هدف» خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.
واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.
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