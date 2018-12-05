شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشرقية تقيم حفل استقبالها السنوي لسيدات الأعمال اليوم والان نبدء بالتفاصيل

ترعى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود (حرم سمو أمير المنطقة الشرقية) مساء اليوم الأربعاء، حفل الاستقبال السنوي لسيدات الأعمال، الذي تنظمه غرفة الشرقية، ممثلة بمركز سيدات الأعمال، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، إن رعاية حرم سمو أمير الشرقية لهذه الفعالية - وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الغرفة - يعكسُ حرص سموها على دعم وتعزيز دور المرأة السعودية في قطاع الأعمال، كما يعكس أيضا حرص سموها على التواصل ومشاركة شريحة اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية قادرة على المشاركة والعطاء، وهي شريحة سيدات المال والأعمال، اللاتي يدخلن مرحلة انتعاش غير مسبوقة بفعل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة، التي جرت في الآونة الأخيرة، والتي سوف تجري في المستقبل بموجب رؤية المملكة 2030.

وأبان الخالدي أن النسخة الحالية من الحفل سوف تشهد تكريم عضوتي الدورة الـ 17 لمجلس إدارة غرفة الشرقية (سميرة الصويغ، ومناهل الحمدان)، وكذلك مديرة مركز سيدات الأعمال السابقة هند الزاهد، وذلك في إطار مبدأ التقدير والشكر الذي تتبناه الغرفة، كواحد من المحاور الثابتة والمبادئ الرئيسة التي تسير وفقها في كافة أنشطتها وفعالياتها.

وأكد الخالدي أهمية هذا الحفل - الذي يعقد سنويا في مثل هذا الوقت - كونه مُلتقى لتقوية الروابط بين سيدات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص مع مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى ما يحققه من دعم وتعميق لحالة التواصل المباشر بين المسؤولات الحكوميات ومسؤولات القطاع الأهلي في المنطقة الشرقية، فضلا عن دعمه لتوجهات الغرفة في تعميق التواصل مع المشتركين من رجال وسيدات الأعمال على حد سواء.

وأشار إلى أن حفل هذا العام سوف يشهد حضور نخبة من سيدات الأعمال والأكاديميات البارزات والمسؤولات الحكوميات في مختلف القطاعات، فضلا عن ممثلات عن السفارات الأجنبية في المملكة.

وثمن الخالدي لسمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رعايتها لهذا الحفل، ولكافة الفعاليات النسوية التي تنفذها غرفة الشرقية، معربا عن أمله بأن يكون الحفل نقطة التقاء مثمرة لسيدات الأعمال نحو تحقيق المزيد من التطور والنمو لقطاع الأعمال في المملكة.