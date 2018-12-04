شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-12-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 721.903 مليار جنيه.





البورصة تخسر 13.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 721.903 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 151 مليون ورقة مالية بقيمة 627 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 23.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.23%، والعرب على 6.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.24%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 41.7 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 52 ألف جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 12624 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.32% عند مستوى 12611 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.04% عند مستوى 665 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1660 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 118 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.





هيرميسقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تصفية عمليات شركة المجموعة المالية هيرميس لصناديق الاستثمار- التابعة للمجموعة المالية هيرمس القابضة.

وأوضحت البورصة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتى فى ضوء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2018، إعمالاً لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

آسيكأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين - أسكوم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، تراجع خسائرها بنسبة 90% على أساس سنوي. آسيكأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين - أسكوم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، تراجع خسائرها بنسبة 90% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة فى بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها حققت خسائر بلغت 31.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 305.04 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 682.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 721 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وعلى أساس ربعى، حققت الشركة خسائر 21.8 مليون جنيه فى الربع الثالث من 2018، مقابل خسائر بلغت 161.6 مليون جنيه فى الربع المقارنة من 2017.





العربية للأسمنتأعلنت العربية للأسمنت عن إعادة جدولة ديونها المستحقة لأحد البنوك المصرية بقيمة 23 مليون دولار و499.3 ملين جنيه.

وأوضحت الشركة فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر جدولة الديون من خلال قرض مشترك يمنحه لها كل من البنك الأوربى لإعادة الأعمار والبنك التجارى الدولي، وذلك مع إتاحة تسهيلات إضافية على المدى القصير.

وبحسب البيان، ستساهم خطة التمويل فى دعم الشركة لتحقيق استراتيجيتها طويلة المدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الإنفاق على عمليات الشركة التشغيلية.





أحمد الشيخ نائب البورصةأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعيين أحمد عبد الرحمن عبد العزيز الشيخ، نائباً لرئيس البورصة المصرية لمدة أربع سنوات.

يذكر أن أحمد عبد الرحمن الشيخ يتميز بخبرة عملية بمجال سوق المال لنحو خمسة وعشرين عاماً منذ بداية عمله بالبورصة عام 1993، عمل خلالها بالمؤسسات الثلاث الرئيسية بسوق المال فى مصر(هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي) ما أكسبه تنوعاً عالياً من الخبرات، فقد انتدب للعمل بشركة مصر للمقاصة لمدة عام فى بداية نشاط الشركة عام 1996، بجانب انتدابه للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تزيد عن ست سنوات كمساعد لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول.

وحصل عبد الرحمن على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة محاسبة عام ١٩٩٢، فضلا عن حصوله على ماجستير إدارة أعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ودبلوم استثمار وتمويل من جامعة عين شمس.