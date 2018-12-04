محمد أبو العينين يتكفل بـ100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والمصابين مسئوليتنا- تضحيات الأبطال تاج على رؤوس المصريين والمنح التعليمية أقل واجب يمكن تقديمه- الرئيس السيسى يحرص فى كل مناسبة على إحياء ذكرى الشهداء وتكريم أسرهم- تضحيات الشهداء لا يمكن أن تذهب سدى وواجبنا الوطنى تقديم الرعاية لأسرهم

وقع رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بروتوكول تعاون لصالح أبناء شهداء الجيش والشرطة، حيث ينص على تحمل أبو العينين تكلفة 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.



محمد أبو العينين

وأكد أبو العينين أن التضحيات التى قام بها أبطال القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب وأهل الشر لا يمكن أن تذهب سدى، وأن واجبنا الوطنى تقديم كل الدعم والرعاية لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وكذلك تقديم الرعاية للمصابين، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص فى كل مناسبة على إحياء ذكرى الشهداء وتكريم أسرهم.

وتابع أبو العينين قائلا: "إنه من واجبى كمواطن مصرى قبل أن أكون رجل صناعة أن أقدم كل الدعم والرعاية لهم، وأؤكد لهم أن تضحيات الأبطال هى تاج على رؤوس كل المصريين، وأن مثل هذه المنح التعليمية هى أقل واجب يمكن تقديمه لأسر شهداء الجيش والشرطة".

وقال أبو العينين إن الدكتور إسماعيل عبد الغفار استطاع خلق فكر جديد فى مجال النقل البحرى واللوجستيات، مشيرا إلى أن طموحات ورؤى المستقبل ترسم بخبرة وطنية، كما أن الشباب المصرى قادر على صياغة المستقبل وصناعته .

وتابع أبو العينين: "قررت أن أدعم تلك الرؤى بأسمى تقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن"، مشيرا إلى أن ما قدمه لأبناء الشهداء الأبطال لا يساوى شيئا مقابل التضحيات بأرواحهم. كما أشاد أبو العينين بقيادة أحمد أبو الغيط للجامعة العربية، والتى تعد الأكاديمية العربية إحدى مؤسساتها.

وأضاف أبو العينين: "أسافر إلى الخارج وأستشعر حجم التقدير الكبير لدور أبطال القوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب بسيناء، وعندما أكون متواجدا فى الاتحاد الأوروبى أو الأمم المتحدة أو الكونجرس أو البرلمان الأوروبى أصطحب معى فيديوهات للتعريف بإنجازات القوات المسلحة فى سيناء".

وأكمل أبو العينين: "التقيت عددا من طلاب وأساتذة الأكاديمية البحرية وشاهدت الإبداع والفكر المتطور لأساتذة الجامعة وطرق إبداعهم من خلال تقديم كل ما هو جديد لمصر"، موضحا أن البحرية المصرية استطاعت أن تنطلق بقوة فى خريطة العالم الاستثمارى من خلال استغلال موقع مصر الفريد وسط قارات العالم، مع دراسة كل إمكانيات الموانئ البحرية واللوجستيات التى تقدم للتجارة الدولية، وكلها أمور كانت محور الدراسة فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر.

وأشاد الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى بالدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية بعبقريته وكفاءته وقدراته الإبداعية فى الأكاديمية كونه استطاع خلق أفكار جديدة، قائمة على دعوة رجال الأعمال والمتخصصين للحديث عن مصر المستقبل.