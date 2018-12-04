شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الربيل بنحو 1% لأول مرة في ثلاثة جلسات لتعكس ارتدادها من الأدنى لها في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الرقمية الربيل في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع موضحة ارتفاعها بما يفوق الواحد بالمائة لتعكس ارتدادها من الأدنى لها منذ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للجلسة ضمن عمليات تصحيحية محدودة لموجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 08:32 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية ربيل 1.25% إلى مستويات 0.35384$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.34941$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.36851$، بينما حققت الأدنى لها في أسبوعين عند 0.34000$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد البتكوين نحو 14.28$ مليار.

هذا ويعد ارتفاع الربيل لأول مرة في ثلاثة جلسات ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تراجعها يوم أمس الاثنين بأكثر من ستة بالمائة لتمحي مكاسب مطلع هذا الشهر التي جاءت ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تكبدها الأسبوع الماضي ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي وتكبدها الشهر الماضي ثاني خسائر شهرية لها على التوالي موضحة خسائرها الشهرية التاسعة في أحدى عشرة شهراً.

ويذكر أن مجموعة العشرين وعد عقب اجتماعها في نهاية الأسبوع الماضي بتنظيم تداول الأصول الرقمية لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل المالي للمجموعة، ونود الإشارة لكون قلق المستثمرين من مكافحة الحكومات العالمية للعملات الرقمية التي حققت في مطلع هذا العام مستويات قياسية، أدى في نهاية المطاف لدخول الأصول الرقمية في موجة بيوع موسعة خلال العام الجاري.

وفي نفس السياق، فقد اقترحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في وقت سابق من الشهر الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسوف يمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية ستكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية ستحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية، ويذكر أن لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

هذا وقد تم طرح العملة الرقمية الربيل للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت عقب ذلك نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحه ارتفاعاً بنحو 28,000%، وذلك قبل أن تحقق في الرابع من كانون الثاني/يناير الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$.

وتلي ذلك دخول الربيل في عمليات بيوع موسعة لحقت بها وبالأصول الرقمية بشكل عام، والتي أدت لفقدها إلى نحو 90% من قيمتها السوقية، مع تحقيقها للأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر عند 0.24653$ في 14 من آب/أغسطس، وذلك قبل أن تشهد الربيل خلال تداولات 21 من أيلول/سبتمبر ارتفاعات بقرابة الثمانية بالمائة لأول مرة هذا العام، وترتد لما قبل هذه الارتفاعات الموسعة إلى 0.329$ في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر.