شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في 14 شهراً مع تراجع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداد أسعار خام نيمكس للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وارتداد خام برنت للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من الشهر ذاته، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 07:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.70% لتتداول حالياً عند مستويات 53.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.95$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 0.79% لتتداول عند 62.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.69$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 96.97 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.04.

هذا وقد تابعنا أعرب وزير النفط الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سهيل المزروعي عن كون منظمة أوبك تستهدف موازنة واستقرار أسواق النفط، موضحاً أهمية التوصل لاتفاق بين جميع أعضاء مجلس المنظمة، ومضيفاً أن هناك مطالبات تدعو لتعديل الإنتاج، وأن السوق يحتاج لخفض الإنتاج، مع أفادته بأن إنتاج قطر التي أعلنت عن عزمها الانسحاب من المنظمة مع مطلع العام المقبل، لم يكن هاماً لأوبك.

وفي نفس السياق، نوه وزير النفط السعودي المهندس خالد الفالح أنه من المبكر القول بأن أوبك ستقوم بخفض الإنتاج خلال العام المقبل، موضحاً أنه لم يتم تحديد بعد حجم الإنتاج الذي يحتاج العالم لخفضه خلال العام القادم، ومضيفاً أن أوبك تحتج لحصر ما قد تحتاجه الأسواق لتقرير ما سيتم فعله في الفترة المقبلة، بخلاف ذلك، تطرقت بعض التقرير لكون منظمة أوبك تعمل على القيام بخفض الإنتاج بواقع 1.3 مليون برميل يومياً خلال 2019.

وأن العقبة الوحيدة التي تقف أمام المنظمة لإتمام ذلك، هي موقف روسيا، ما قد يدفع المنظمة لتأجيل قراراها بخفض الإنتاج في حالة تعنت روسيا حيال خفض الإنتاج بشكل موسع، ويأتي ذلك قبل ساعات من الاجتماع النصف سنوي المرتقب لأوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا التي تشارك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 600 ألف برميل يومياً من أصل مجمل الاتفاق 1.8 مليون برميل يومياً هذا العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي توصل واشنطون وبكين لهدنة حيال النزاعات التجارية القائمة بينهم وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط خلال العام المقبل 2019 لإدارة أسواق النفط وذلك على أعتاب اجتماع أوبك المرتقب بعد غداً الخميس في فيينا.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا يوم الأحد الماضي أصدر البيت الأبيض بياناً أوضح أن "الرئيس ترامب اتفق على أنه في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 ستترك التعريفات على المنتجات الصينية التي تقدر بقمة 200$ مليار بمعدل 10 في المائة ولن يتم رفعها إلى 25 في المائة في ذلك التاريخ" وأنه خلال التسعين يوم التاليين لذلك التاريخ سيواصل المسئولين الأمريكيين والصينيين التفاوض حول العديد من القضايا محل النزاع التجاري القائم.

وبالأخص نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بالإضافة للزراعة، الأمر الذي قد أثقل بدوره على أداء الدولار الأمريكي الذي اعتمده المستثمرين مؤخراً كملاذ أمن، وعزز بدوره أداء أسعار العقود الآجلة للنفط في أعقاب توصل أكبر مستهلكي النفط لهدنة تجارية قد تحد من مخاطر تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي التي تثقل على تطلعات الطلب العالمي على النفط خلال الفترات المقلبة.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن المملكة العربية السعودية قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

ويأتي توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى في 14 شهراً ضمن عمليات تصحيحية لموجة البيوع الموسعة التي شهدتها مؤخراً من جراء تشكك الأسواق في قدرة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض المعروض النفطي الذي يلوح في الآفاق، وتنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية خلال الربع الثالث، بالإضافة لارتفاع الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية.

وفي نفس السياق، يعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار خلال الآونة الأخيرة من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار النفط مؤخراً، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 887 منصة.