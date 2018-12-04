شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تمنح عقد خدمات لـ"بيكر هيوز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة أرامكو السعودية عقدا لشركة بيكر هيوز التابعة لشركة جنرال إلكتريك لتقديم خدماتها المتكاملة في مجالي تحفيز واختبار الآبار النفطية.

وبموجب العقد، ستوفر "بيكر هيوز" جميع خدمات تسجيل البيانات الجيوفيزيائية للآبار، والثقب، واختبار الآبار، والتحفيز، والتكسير، وغيرها من العمليات ضمن إدارة الآبار، بحسب العربية . نت.

ويتضمن العقد الذي تصل مدته إلى 3 ثلاث سنوات، إلى خيار التمديد لعام واحد مرتان، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر 2018.

وسيوفر العقد أكثر من 500 فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين في مجالات الهندسة والخدمات الميدانية وإدراة المشاريع، ومجالات أخرى غير مباشرة.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج في الآبار الرئيسية الجديدة والحالية في السعودية.

يشار إلى أن شركة "دسر" السعودية للاستثمارات الصناعية التابعة لكل من"أرامكو"، و"سابك" وقعت اتفاقية في نهاية الشهر الماضي اتفاقية مع شركة بيكر هيوز بقيمة 300 مليون دولار.

وأطلقت شركة أرامكو السعودية في نوفمبر الماضي مبادرة "اكتفاء" لتعزيز المحتوى المحلي في عملياتها، وذلك من خلال فتح فرص أمام الموردين والمصنعين المحليين، بقيمة تقارب 13 مليار ريال.

ويعتزم برنامج "اكتفاء" أحد أبرز مبادرات شركة أرامكو السعودية إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة.