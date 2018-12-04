شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح:من السابق لأوانه الحديث عن خفض الإنتاج من قبل "أوبك "وحلفائها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، إنه من السابق لأوانه الحديث عما إن كانت منظمة أوبك وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط، نظراً لعدم التوصل بعد إلى بنود اتفاق.

ويرى سوقاً متخمة بالمعروض، مشددا على ضرورة اتفاق جميع أعضاء أوبك والمنتجين المتحالفين معهم من أجل المضي قدما في إجراء خفض، بحسب العربية .نت.

وكشف وزير الطاقة السعودي عن لقائه مؤخرا بوزير النفط في الجزائر مصطفى قيطوني لتعزيز التنسيق بين البلدين من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

وعلى الصعيد ذاته، قام وزير الطاقة السعودي مؤخرا بلقاء وزيرة الطاقة والمعادن في كولومبيا بوغوتا ماريا فرنندا سواريز لتوضيح نتائج اتفاقية التعاون أوبك على استقرار أسواق النفط،مما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ويدعم الاقتصاد العالمي.

وكان قد جرى التوافق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا بقمة العشرين بالأرجنتين.

وسيعقد المنتجون من منظمة أوبك وخارجه اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري لمناقشة القضايا بشأن الإنتاج.