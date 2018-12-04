شكرا لقرائتكم خبر عن 8.2 مليار درهم زيادة بتحويلات العمالة للخارج في الإمارات بالتسعة أشهر الأولى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن تحويلات العمالة الأجنبية بالدولة ارتفعت 17.3% ما يعادل 8.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأشارت الإحصائية إلى أن تلك التحويلات بلغت قيمتها 129.3 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها مقابل 121.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وتراجعت تلك التحويلات خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 41.4 مليار درهم بانخفاض نسبته 4.4% بالمقارنة مع 43.3 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2017.

وواصلت العمالة الهندية تصدر قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً، من حيث قيمة التحويلات، والتي بلغت 14.8 مليار درهم تشكل ما نسبته 35.7% من إجمالي قيمة التحويلات المسجلة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وجاءت العمالة من الجنسية الباكستانية بالمركز الثاني بنسبة 8.6%، وبقيمة 3.56 مليار درهم، ثم تحويلات العاملة الفلبينية بنسبة 6.7% وبقيمة 2.80 مليار درهم.

وبلغت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية المصرية 4.8%، وبقيمة 2 مليار درهم. ووصلت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية البريطانية 4.1% وبقيمة 1.7 مليار درهم.

وكانت تحويلات العمالة الأجنبية قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري 13.1% ما يعادل 10.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.