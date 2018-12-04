شكرا لقرائتكم خبر عن أصول المركزي الإماراتي من الذهب تتراجع 6.5% في 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفض المصرف المركزي الإماراتي أصوله من السبائك الذهبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6.5% ما يعادل 75 مليون درهم إلى 1077 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي مقابل 1152 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب إحصائية منشورة على موقع المركزي.

وكشفت بيانات المركزي أن أصوله من المعدن الأصفر خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفعت بنسبة 2.3% ما يعادل 1077 مليون درهم مقابل 1053 مليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

وتوقع تقرير سابق لوزارة الاقتصاد الإماراتية ارتفاع الاحتياطي لدى مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 19.5% إلى 9 طن خلال العام 2018، مقارنة مع 7.53 طن في العام 2017.

ويأتي تلك الخطوة في ظل مواصلة أسعار الذهب الصعود العام الجاري نتيجة زيادة الإقبال على حيازته من الحكومات والمؤسسات والأفراد على حد سواء.

وفي أبريل من العام 2015، قرر مصرف الإمارات المركزي، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعد أن اختفى في النصف الثاني من عام 2007.