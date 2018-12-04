الكهرباء تتوقع إستقراراً بالأحمال اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس/ الاثنين، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم/ الثلاثاء يبلغ 24 ألفا و 500 ميجاوات، مقابل نفس الحمل أمس الاثنين.

وكانت وزارة الكهرباء، قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات، التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء “كول سنتر”؛ حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء”، ويمكن أيضاً الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهاراً، من خلال الرقم 121.

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