ورشة عمل تناقش مستقبل التجارة الالكترونية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

عقدت وزارة التجارة والاستثمار ورشة عمل بالتعاون مع معهد التدريب التابع لمنظمة التجارة العالمية حول مستقبل "التجارة الالكترونية"، وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة اليوم وتستمر لمدة يومين.

وتهدف الوزارة من تنظيم هذه الورشة إلى توعية المشاركين بالمستجدات الخاصة بالتجارة الالكترونية حيث تشهد المنظمة حاليا تكثيف المناقشات المتعلقة بالتجارة الالكترونية لوضع أطر واضحة لهذا الموضوع ذي الأهمية الكبيرة للدول الأعضاء ومن بينها المملكة.

وتسعى الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة التجارة العالمية لبناء القدرات على المستوى الوطني.

وشهدت الورشة مشاركة فاعلة من ممثلي جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والفريق الفني السعودي للتجارة الالكترونية، إضافة إلى القطاع الخاص حيث تولى خبراء من منظمة التجارة العالمية على مدار اليومين، تناول عناصر برنامج عمل التجارة الالكترونية والمقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء في هذا الشأن.

يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11 ديسمبر 2005، وتشارك بفعالية في جميع أنشطة واجتماعات المنظمة للحفاظ على مصالح المملكة في النظام التجاري المتعدد الأطراف.