شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4 - 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-12-2018.



إيقاف تداول 20 شركة إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، اسيك للتعدين، بى انفستمنتس القابضة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.

كما تم إيقاف أسمنت بورتلاند طرة المصرية، دلتا للإنشاء والتعمير، السويدى إليكتريك، الدلتا للسكر، بلتون المالية القابضة، جنوب الوادى للأسمنت، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة بورتو القابضة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.



البورصة تخسر 13.5 مليار جنيه البورصة تخسر 13.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 721.903 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 151 مليون ورقة مالية بقيمة 627 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 23.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.23%، والعرب على 6.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.24%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 41.7 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 52 ألف جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 12624 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.32% عند مستوى 12611 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.04% عند مستوى 665 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1660 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 118 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 13.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 11.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 5.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.56%

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.88%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 36.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.57%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.27%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.82%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق بسعر إغلاق 2.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.93%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 14.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.12%