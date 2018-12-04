تعرف علي أسعار الذهب بمصر وأعلى مستوياتها في شهر

كتبت شرين طه

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم التالي علي التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد انخافض خلال بداية الإسبوع.

قال واصف أمين واصف، رئيس سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 617 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقابل 615 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 529 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 705 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4936 جنيهًا.

وأشار واصف أن إرتفاع أو انخفاض اسعار الذهب مرتبط بالإسعار العالمية؛ موضحا أن اتفقت الولايات المتحدة والصين لعبت دورا رئيسيا بسبب استمرار هدنة المؤقتة للحربهما التجارية.

واضاف أن سعر الاوقية بلغ 1237.21 دولار.