شكرا لقرائتكم خبر عن الجنية الإسترليني يختبر الأدنى في عام ونصف أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل موسع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 22 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والذي سيتغيب غداً الأربعاء بسبب عطلة حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

في تمام الساعة 06:31 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 1.2728 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2725 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2840، بينما حقق الأدنى له في عام ونصف عند 1.2659.

هذا وقد أعرب محافظ بنك انجلترا مارك كارني خلال شهادته أمام لجنة اختيار الخزانة في لندن حيال اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم، أنه من غير المرجح حدوث السيناريوهات المتوقعة للخروج المنتظم من الاتحاد، موضحاً أن ما أكدته التحليل للمركزي البريطاني أ، المصارف مستعدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مع أفادته بأن أسوء سيناريوهات الخروج ستبلغ قيمتها السوقية 10%.

كما نوه كارني أنه كان هناك تقلبات في العملة الملكية الجنية الإسترليني خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك لن يحث مرة أخرى بشكل كارثي، مضيفاً أنه يعتقد أن القطاع المالي مستعد لأياً من سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر مدراء المشتريات للإنشاء اتساعاً إلى ما قيمته 53.4 مقابل 53.2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.5.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باول وعضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في الاحتفاء بالتميز في تنمية المجتمع وتوجههم الجائزة الافتتاحية للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين للتميز في تنمية المجتمع، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية جون ويليامز حيال التوظيف المحلي واتجاهات القوي العاملة في بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي.

ونود الإشارة، لكون شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس التي كان من المقرر أن نشهدها غد الأربعاء حيال التوقعات الاقتصادية، تم تأجيلها وذلك نظراً لكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب أقر يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر من هذا العام عطلة رسمية في الولايات المتحدة حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

ومن المرتقب أن نشهد حديث أخر لباول مع نهاية هذا الأسبوع عن أمريكا الريفية والاقتصاد في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي وتسارع نمو مؤشر متوسط الدخل في الساعة، بينما قد تعكس قراءة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.