شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الموحدة من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والذي سيتغيب غداً الأربعاء بسبب عطلة حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

في تمام الساعة 05:56 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1341 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1354 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1319، بينما حقق الأعلى له في أسبوعين عند 1.1419.

هذا وقد تابعنا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة اليورو الكشف عن قراءة الموازنة العامية الحكومية والتي أظهرت تقلص العجز إلى 87.0 مليار يورو مقابل 87.1 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي، وفي سياق أخر، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن تجميد زيادة الضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر بسبب تصاعد حدة الاحتجاجات، موضحاً أن ذلك القرار يجب أن يسمح ببدء الحوار مع المتظاهرين وتهدئة الأوضاع.

وأكد فيليب أن الحكومة الفرنسية لن تقبل أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي وسوف يتم معاقبة كل من قام بأعمال الشغب، موضحا أنه ليست ضريبة التي تضع فرنسا في خطر، ومضيفاً أنه من أجل تهدئة الأوضاع الامتناع عن رفع أسعار الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، ويذكر أن فرنسا تشهد منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات لحركة السترات الصفراء احتجاجات على زيادة الضرائب على المحروقات وتدهور الأحوال المعيشية هناك.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي أظهرت تراجعاً 1.8 ألف مقابل ارتفاع 52.2 ألف في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع إلى 34.2 ألف، وفي ظلال فعليات اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل والتي يحضرها رئيس مجموعة اليورو، وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظ المركزي الأوروبي.

وصولاً إلي الكشف بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.9% مقابل 4.6% بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 4.5%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باول وعضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في الاحتفاء بالتميز في تنمية المجتمع وتوجههم الجائزة الافتتاحية للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين للتميز في تنمية المجتمع، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية جون ويليامز حيال التوظيف المحلي واتجاهات القوي العاملة في بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي.

ونود الإشارة، لكون شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس التي كان من المقرر أن نشهدها غد الأربعاء حيال التوقعات الاقتصادية، تم تأجيلها وذلك نظراً لكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب أقر يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر من هذا العام عطلة رسمية في الولايات المتحدة حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

ومن المرتقب أن نشهد حديث أخر لباول مع نهاية هذا الأسبوع عن أمريكا الريفية والاقتصاد في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي وتسارع نمو مؤشر متوسط الدخل في الساعة، بينما قد تعكس قراءة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.