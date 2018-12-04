شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى 52.60 وحافظ على ثباته فوقه، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستويات 52.60 و51.46، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي المنتظر عند 57.46.

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