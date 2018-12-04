شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سعر الذهب شمعة الأربع ساعات الأخيرة فوق 1238.30، بانتظار الحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الاندفاع الصاعد على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1262.51، مع التذكير بأن الثبات فوق 1228.00 مطلوب لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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