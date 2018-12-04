شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي بعد مواجهة المتوسط المتحرك 50 اليوم، ليقترب السعر من هدفنا الأول مجدداً عند 1.1300، ويبقى الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون 1.1443، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر نحو 1.1181 كمحطة تالية.

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