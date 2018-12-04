شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق خدمة "كريم باص" داخل مصر باستثمارات 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة كريم المتخصصة في خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، عن انطلاق خدمة "كريم باص" داخل مصريا رسميا.

خدمة كريم باص عبارة عن منصة للنقل الجماعي، وتبدأ الخدمة داخل مصر من خلال 4 خطوط تجريبية تغطي الأحياء الرئيسية مثل وسط البلد والمعادى والسادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

وقالت هدير شلبي مدير خدمة النقل الجماعي بشركة كريم، فى لقاء صحفى الاثنين، أن الشركة رصدت 100 مليون دولار كاستثمارات مقبلة لتشغيل خدمة كريم باص، موضحة أن الشركة استحوذت على تطبيق كوميوت لخدمة النقل الجماعي الذي لاقى نجاحا كبيرا في الهند، وتم إعادة تصميمه ليتناسب مع المصريين.

وأضافت أن الشركة تعتزم زيادة عدد الخطوط وعدد الأتوبيسات الخاصة بالخدمة خلال الفترة المقبلة.

وكانت البوم السابع قد انفردت فى وقت سابق باستعداد الشركة لإطلاق خدمة "كريم باص" خدمة النقل الجماعى فى مصر، وذلك باستثمارات بلغت 100 مليون دولار.

وأكدت شلبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" فى وقت سابق، على أن الخدمة تأتى بعد تحليل وبحث معمق منذ مارس الماضى لحالة ومتطلبات السوق المصرية للنقل والمواصلات، حيث لم تستثمر كريم رأس المال فقط لجعل هذا المشروع حقيقة بل تداولت المشروع وأبعاده مع عدد من كبار المستشارين والباحثين فى مجال النقل والمواصلات فى مصر، الذين أكدوا على أهمية طرح مثل هذا المشروع فى الوقت الحالى استجابة لحاجة الشارع المصرى.

وأضافت مدير قطاع النقل الجماعى الحافلات فى شركة كريم، على أن خدمة كريم باص ستعتمد على بياناتها فى السوق المصرى من خلال تواجدها فيه منذ 4 سنوات، وتسعى الشركة لقيادة هذه الخدمة فى السوق المصرى فى وقت قياسى.

ويلقى هذا المشروع الدعم الكامل من جميع الإدارات المعنية داخل الشركة بداية من المركز الرئيسى ومعسكر الأبحاث فى دبى إلى مركز خدمة العملاء Careem Care Organization، وفريقًا من المهندسين والمطورين والقائمين على تطوير ودعم العمليات فى الشركة، حيث من المتوقع للخدمة التجريبية أن تنطلق قبل نهاية العام الجارى.