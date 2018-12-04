شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل تداولات الجلسة سلبية وسط الشكوك حيال الهدنة التجارية بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع والشهر الجاري على اللون الأجمر بخلاف الجلسات السابقة في أعقاب تلاشي تفاؤل المستثمرين بتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج لهدنة تجارية سيواصل خلالها المسئولين الأمريكيين والصينيين مفاوضاتهم التجارية، وسط الضبابية حول تفاصيل الاتفاقية التجارية التي تم إبرامها بين ترامب و شي جينبينج.

هذا وقد تابعنا حديث كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول وعضوة اللجنة الفيدرالية برينارد في الاحتفاء بالتميز في تنمية المجتمع وتوجههم الجائزة الافتتاحية للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين للتميز في تنمية المجتمع، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية جون ويليامز حيال التوظيف المحلي واتجاهات القوي العاملة في بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي.

ونود الإشارة لكون شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس التي كان من المقرر أن نشهدها غد الأربعاء حيال التوقعات الاقتصادية، تم تأجيلها وذلك نظراً لكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب أقر يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر من هذا العام عطلة رسمية في الولايات المتحدة حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

ومن المرتقب أن نشهد حديث أخر لباول مع نهاية هذا الأسبوع عن أمريكا الريفية والاقتصاد في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي وتسارع نمو مؤشر متوسط الدخل في الساعة، بينما قد تعكس قراءة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.

وفي تمام الساعة 03:53 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.61% ليخسر 16.90 نقطة ويصل إلى المستوى 2,773.47 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.64% بعد أن فقد 165.23 نقطة ليصل إلى المستوى 25,661.20 نقطة.

من جهة أخرى انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.60% بعد أن تراجع بمقدار 44.80 نقطة ليصل إلى المستوى 7,396.71 نقطة.