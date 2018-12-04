شكرا لقرائتكم خبر عن "البنيان للاستثمار" تبيع 1.08% من حصتها بـ "واحة الزاوية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "واحة الزاوية القابضة"، عن بيع مجموعة "البنيان الدولية للاستثمار" 1.08% من حصتها في الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الأسهم المملوكة لمجموعة "البنيان" تراجعت إلى 155.06 مليون سهم، ما يعادل 6.7% من إجمالي رأس مال الشركة.

يذكر أن أسهم الشركة تم إدراجها في السوق الثانية لبورصة أبوظبي للأوراق المالية في منتصف يوليو الماضي وذلك تحت رمز "ZAW".

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد وافقت على قيد شركة الوطنية للاستثمار كشركة مساهمة خاصة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي وذلك تمهيدًا لإدراجها في سوق أبوظبي الثانوي للأوراق المالية.

والسوق الثانوية مخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة في الأسواق المالية بالإمارات، وبدأت أعمالها في نوفمبر 2014، لكنها لم تشهد سوى 5 طروحات أولية.