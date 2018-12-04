شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة 50.53 ، انخفض السهم في آخر جلساته ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.41% بما يعادل -0.71 نقطة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 50.53 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 51.80 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده