شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يحاول تكوين تركيبة توافقية سلبية – تحليل – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.14 نقطة ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم تكوين تركيبة توافقية سلبية على المدى القصير وهو نموذج جارتلي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 27.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة 30.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد