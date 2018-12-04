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شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يواصل الارتفاع – تحليل – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعاته بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 2.17 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 83.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة 93.70 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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