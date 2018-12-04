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شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يظهر المزيد من الاشارات السلبية رغم ارتفاعه – تحليل – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.48 نقطة ، وذلك وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .
ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 139.03 ، ليستهدف مستوى الدعم 126.85 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه
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