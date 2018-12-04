شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يختبر مقاومة خط اتجاه هابط – تحليل – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليختبر مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، مما أجبره على الارتداد انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، محققاً أرباحاً عند الإغلاق بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 0.37 نقطة ، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الهابط ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 63.18 ، طيلة ثبات المقاومة 65.86 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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