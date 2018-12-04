شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يقلص من مكاسبه – تحليل – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 39.61 ، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً من مكاسبه ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.32% بما يعادل 0.50 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 41.27 ، طيلة ثبات الدعم 36.31 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد