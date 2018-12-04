شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يرتفع وسط الضغوط السلبية - تحليل – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط والقصير ، ليرتفع في آخر جلساته في محاولة منه لتعويض بعض خسائره ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.13% بما يعادل 0.31 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7.19 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 9.07 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه

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