شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يقترب من مهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، وسط سلسلة متتالية من الارتفاعات على المدى القصير ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.82% بما يعادل 0.87 نقطة ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 46.37 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 49.47 استعداداً بمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد