شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، يأتي ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، في محاولة منه لتصحيح هذا الاتجاه ، وليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.13% بما يعادل 0.25 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 20.59 ، طيلة ثبات المقاومة 22.79 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه