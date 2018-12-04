أرامكو السعودية تخفض سعر بيع الخام إلى آسيا في يناير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار شركة أرامكو السعودية أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن أرامكو السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات إلى آسيا في يناير كانون الثاني بما يتراوح بين دولار و60 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي سلطنة عمان ودبي.

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