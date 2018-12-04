شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مشاعر ريت" تبحث إجراء تعديلات على أهداف استثمار الصندوق في 23 ديسمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر صندوق المشاعر ريت دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية، المقرر انعقاده في 23 ديسمبر الجاري، للتصويت على إجراء تعديل أهداف استثمار الصندوق " تغييرات أساسية على شروط وأحكام الصندوق".

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الأهداف الجديدة تشمل الاستثمار في عقارات مُدِرة للدخل في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بنسبة تخصيص تتراوح ما بين (55% – 100%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق.

ويذكر أن الصندوق حصل على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إجراء تغييرات أساسية في شروط وأحكام الصندوق، وذلك بتعديل أهداف استثمار الصندوق.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي قيمة أصول الصندوق بطريقة القيمة العادلة في نهاية 30 يونيو 2018 بلغت 572.587 مليون ريال سعودي.

وبلغ صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة 10.0033 ريال سعودي.

يذكر أن السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت عن إدراج وبدء تداول وحدات صندوق المشاعر ريت، منذ يوم الخميس الموافق 18 يناير 2018، بالرمز 4337 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

ويتمثل الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.