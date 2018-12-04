شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تستحوذ على 50% من "اليابانية السعودية للميثانول" مقابل 150 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توقيع اتفاقية تمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن سابك ستقوم بشراء 50% من حصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول- بما يُمثل 25% من كامل أسهم الشركة السعودية للميثانول "الرازي" مقابل 150 مليون دولار أمريكي.

وبذلك تكون حصة سابك 75% في "الرازي" وحصة الشركة اليابانية المتحدة للميثانول 25%.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة السابقة- المنتهية في 29 نوفمبر 2018- بين سابك واليابانية السعودية المتحدة للميثانول تعطي الحق لسابك بشراء حصة الأخيرة في (الرازي) والبالغة 50% وذلك بعد انتهاء عقد الشراكة.

وأعلنت سابك أيضاً عن تمديد الشراكة بينها وبين اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في "الرازي"– لتصبح الأخيرة مالكة لحصة 25% من "الرازي" لمدة 20 عاماً.

هذا وستقوم اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بدفع مبلغ 1.35 مليار دولار لسابك مقابل تمديد الشراكة.

ووفقاً للاتفاقية، تقوم سابك باستخدام كامل أو جزء من المبلغ المذكور أعلاه لصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية لمصانع "الرازي" القائمة أو لإنشاء مصنع جديد، وبالتالي تكون "سابك" مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة تحت التطوير لإنتاج الميثانول.

ووفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية؛ يحق للشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول قبل تاريخ 31 مارس 2019 بيع حصتها المتبقية في الرازي البالغة 25% لسابك بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي مع إتمام الصفقة خلال 2019 اعتماداً على الموافقات النظامية.

الجدير بالذكر أن نشاط "الرازي" يتمثل في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول، حيث تمتلكها سابك حاليا بنسبة 50% والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بنسبة 50%.

كما تجدر الإشارة الى أن نشاط الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول يتركز في الاستثمار وتطوير مصانع الميثانول.

يذكر أن سابك حققت صافي أرباح بلغ 18.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 14.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.