شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أمانة للتأمين" تبحث زيادة رأسمالها بـ 100 مليون ريال في 25 ديسمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أمانة للتأمين التعاوني دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، يوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، وذلك للنظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن السبب في زيادة رأس المال هو تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.

ووفقاً للبيان، سيرتفع عدد الأسهم من 14 مليون سهم إلى 24 مليون سهم، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بنحو 10 ملايين سهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 27 ديسمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية، خلال نوفمبر الماضي، على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، بأن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

ووفقاً للبيان، سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وكانت أمانة قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن تقدمها بملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وحصلت أمانة على موافقة مؤسسة النقد السعودي "ساما"، في 12 أغسطس الماضيعلى زيادة رأس مال الشركة من 140 مليون ريال، إلى 240 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني، قد أوصى في سبتمبر من عام 2016، بتخفيض رأس مال الشركة من 320 مليون ريال إلى 140 مليون ريال، وبنسبة تخفيض 56.25%.