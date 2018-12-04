شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على طرح صندوق "الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الراجحي المالية" على طرح وحدات "صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل" طرحاً عاماً .

وقالت الهيئة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن قرار الاستثمار دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ووافقت هيئة السوق المالية، خلال أكتوبر الماضي، على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول "صندوق الخبير ريت" طرحاً عاماً

ووافقت هيئة السوق المالية، خلال أكتوبر أيضاً، لـ "شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق البلاد للمرابحة بالدولار الأمريكي" طرحاً عاماً.

وكانت السوق المالية قد أعلنت، خلال سبتمبر الماضي، عن موافقتها على طلب شركة "ألفا المالية" على طرح وحدات صندوق "صندوق ألفا للمرابحة" طرحاً عاماً.

ووافقت الهيئة، خلال سبتمبر الماضي، على طلب "شركة أصول وبخيت الاستثمارية" بطرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق معارف ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وأوجبت الهيئة على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكذلك وافقت الهيئة، خلال يوليو الماضي، على طلب "شركة ألفا المالية" بطرح وحدات صندوق "صندوق ألفا للأسهم السعودية" طرحاً عاماً.

ووافقت الهيئة، خلال مارس الماضي، على طلب "شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي" طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق ميفك ريت"، في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

كذلك وافقت الهيئة، خلال مارس أيضاً، على طلب شركة السعودي الفرنسي كابيتال" طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق بنيان ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.