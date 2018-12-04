الان تتابع هكذا تحصل السعودية على ذهبها الأسود (صور) والان مع التفاصيل

متابعات - الخليج 365

تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتعمل مضخاتها بأكبر حقل نفطي على كوكب الأرض، كما تحمل مفاتيح مخازن أكبر احتياطيات الذهب الأسود في العالم. وتمتلك أرامكو ما يكفي لجعل المملكة العضو الأكثر تأثيراً في منظمة أوبك.

تقوم أرامكو المملوكة للسعودية باستخراج الخام والغاز الطبيعي وسوائل نفطية أخرى من الكثبان الرملية الجبلية من “الربع الخالي” إلى مياه الخليج. وفي نوفمبر/تشرين الثاني؛ رفعت الشركة إنتاجها – الذي تفيد التقارير أنه يزيد على 11 مليون برميل في اليوم – لتفادي النقص المحتمل الذي يخشى التجار من أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، عندما بدأت العقوبات الأمريكية على إيران.

إلا أن أرامكو قد تضطر إلى التقليل من مستويات الإنتاج القياسية التي وصلت إليها في شهر نوفمبر، إذا قررت مجموعة المنتجين هذا الأسبوع ذلك. فالكثير من النفط والنمو غير الكافي في الطلب من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهو أمر ترغب المملكة العربية السعودية ومعظم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تجنبه.

الصور من قبل سايمون دوسون / بلومبرغ

مشروع شيبة للنفط والغاز في أرامكو السعودية هو إنجاز هندسي يحل بشكل واضح الصعوبات في العمل بالصحاري، والتي تبدو غير سالكة ونائية.

أرامكو شيدت الطرق ومهبط طائرات في الصحراء المعروفة باسم الربع الخالي، من أجل جلب المعدات اللازمة لبناء مرفق عبر الكثبان الشاهقة، والتي كان السير فيها يتم عبر قوافل الجمال فقط. في الصورة؛ يضيء اللهب للحفاظ على الضغط المناسب في الحقل.

يعتبر حقل الشيبة في المملكة العربية السعودية تطوراً رئيسياً في قدرة أرامكو على الحفاظ على طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 12 مليون برميل يومياً. تقوم منشآت مثل مصنع سوائل الغاز الطبيعي بفصل ومعالجة الهيدروكربونات الخام.

تنتقل البنية التحتية للطاقة إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، إذ تنقل النفط الخام والغاز من أكبر حقل نفطي في العالم ، ويدعى غوار ، لتصدير المحطات والمصافي والمصانع الكيماوية في رأس تنورة والجبيل على ساحل الخليج.

البحث المستمر لمصادر الطاقة الجديدة هو ضرورة للعثور على النفط الذي سيحل محل البراميل التي استهلكناها بالفعل. لتطوير حقل منيفة البحري في الخليج الفارسي، قامت أرامكو ببناء أرخبيل من الجسور التي تربط بين جزر الحفر الاصطناعية. دعمت الجزر المعدات بينما تسمح الجسور المرتفعة بالتدفقات العادية للتيارات والحياة البحرية للاستمرار.

رأس تنورة هي موقع أكبر مصفاة تكرير محلية في أرامكو ، وهي محطة معالجة يبلغ إنتاجها 550 ألف برميل في اليوم ، وميناء رئيسي لشحنات المنتجات الخام والمكررة. هنا، الخزانات في المصفاة تحتوي على منتجات نفطية جاهزة للنقل.

تشحن أرامكو السعودية معظم نفطها الخام إلى آسيا – وهو سوق معروف في الصناعة باسم شرق السويس. بعض أكبر حمولات النفط الخام في العالم تأتي في رأس تنورة للسفر خارج الخليج، من خلال مضيق هرمز إلى الهند والصين واليابان وكوريا، وبلدان مستوردة أخرى.

يتم تحميل ناقلات النفط التي تتصل في رأس تنورة إما عن طريق الإرساء إلى جانب الأرصفة، أو بالربط مع الأنابيب في العوامات البعيدة عن الشاطئ ، والمعروفة باسم أنظمة الإرساء ذات النقطة الواحدة.

الثروة النفطية الهائلة في المملكة العربية السعودية واتساع نطاق أسلحتها في مجال التسويق والتكرير والتوزيع يمنحانها القدرة على الوصول والنفوذ من الولايات المتحدة إلى الصين. يعتبر حقل نفط منيفة البحري أحد أحدث مشاريع أرامكو التي جلبت إمدادات نفطية جديدة إلى السوق.

توظف أرامكو حوالي 70،000 شخص من المهندسين إلى عمال الحفر والممرضات للطيارين. الشركة مملوكة بالكامل للسعودية منذ عام 1980. وقد بدأ وزير النفط السابق علي النعيمي كموظف في الشركة قبل أن يصبح أول رئيس سعودي لها في عام 1984.

فازت شركة النفط الأمريكية بأول امتياز نفطي سعودي في عام 1933 ، وبدأت في الاستخراج النفط من بئر الدمام رقم 7 عام 1938. وتعمل أرامكو على تطوير الحقل الدمام الواقع أسفل مقرها، منذ أن تم إغلاقه لأول مرة. والآن بدأت الاستخرج منه مجددا، كما انتقلت أرامكو إلى الصحراء قبالة الساحل للبحث عن النفط والغاز.

يتم تصدير أكثر من ثلثي نفط أرامكو الخام والباقي يذهب لتلبية الطلب المحلي المتزايد ، وتشغيل محطات توليد الطاقة وتغذية المنشآت الكيميائية.

تشرع أرامكو في خطة لتصبح عملاق تكرير وكيميائي. وهي تسعى إلى شراء شركة Sabic الأمريكية للكيماويات، والاثنين تعملان على التكنولوجيا

لتحويل الزيت الخام مباشرة إلى مواد كيميائية.

وقعت أرامكو ، وهي واحدة من الموردين الرئيسيين للصين ، عقودا جديدة لتوريد نحو 1.7 مليون برميل من النفط الخام يوميا للصين في العام المقبل.

هذه الصفقات سوف تسمح لها باستعادة المركز الأول من المنافسين مثل روسيا. ولضمان الطلب على نفطها الخام وسط منافسة أكبر من موردين آخرين، تقوم أرامكو ببناء مصافي مشتركة في الخارج ، من الولايات المتحدة إلى الهند وعبر الصين واليابان.

بينما يرى العديد من مراقبي ومحللي الطاقة أن شمس صناعة النفط تغيب في المستقبل غير البعيد، إذ يختار المستهلكون بدائل ويسعون إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن أرامكو السعودية ترى أن النفط والغاز هما المصدران الرئيسيان للطاقة منذ عقود. لكن هذا لا يمنع المملكة من استكشاف مصادر الطاقة البديلة التي يمكن أن تحل محل الخام. إذ تدير أرامكو مصنعًا صغيرًا للطاقة الشمسية في مقرها الرئيسي وتوربين رياحين في أقصى شمال البلاد. كما تقوم المملكة بتطوير الطاقة الشمسية وتبحث عن بدء برنامج نووي.