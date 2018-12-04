شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار السمك اليوم الثلاثاء 3-12-2018 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار السمك، تراجعا من جنيها إلى 5 جنيهات، طبقا لأخر تحديث لموقع سوق العبور، اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 -21 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.
وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 20- 34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 140جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح ما بين 35- 41 جنيها للكيلو.
فى حين سجل سعر سمك المكرونة السويسى ليصل ما بين 50-64 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 120، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 - 400 جنيهات.
ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 250- 300جنيها ، وبلغ سعر البورى 32 - 40 جنيها.
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