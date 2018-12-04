شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: نعمل على جذب استثمارات جديدة لمنطقة تيدا الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقد صباح اليوم اجتماعا بين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثل حكومة تيانجين ومسؤولى منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة التنسيقية الحكومية الدولية (المصرية الصينية) حول منطقة الصين- مصر تيدا السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى.

وتم عرض تدابير التعاون الجديدة خلال اللقاء، التى أعلنتها الحكومة الصينية فى قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى خلال شهر سبتمبر 2018، وتبادل وجهات النظر مع الجانب المصرى فى الترويج المشترك لتطوير منطقة تيدا الصينية، كما قدم الجانب الصينى - خلال الاجتماع- الشروط والإجراءات الأساسية الخاصة بنظام إئتمان المشترى التصديرى التفضيلى PEBC التابع لوزارة التجارة الصينية.

ومن جانبه قام الفريق مميش بالترحيب وتقديم الشكر لأعضاء اللجنة من الجانبين المصرى والصينى، مثمناً الجهود المشتركة فى تنمية المنطقة الاقتصادية وخلق فرص عمل لتحويلها لمنطقة اقتصادية عالمية قادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم، لافتاً إلى حجم الاستثمارات الصينية الضخم الذى تم بالتعاون والتنسيق مع شركة تيدا - مصر والذى أسفر عن زيادة فى حجم العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، ووضع مصر ضمن مبادرة الحزام والطريق.

فيما قام Zhou Lu المدير العام لمكتب التجارة تيانجين فى الصين بتقديم كلمته خلال الاجتماع، والتى تحدث فيها عن عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين، وأشاد فيها عن توجه مصر وإصلاحاتها الاقتصادية وزيارات الرئيس المصرى الخمس لدولة الصين، وأضاف مدير مكتب التجارة ببلدية تيانجين أن هذا العام يصادف الذكرى 40 لسياسة الانفتاح على الخارج والإصلاح وهى من أهم أسباب تحقيق الصين إنجازات اليوم، مؤكداً أن التطور الصينى فى المرحلة القادمة سيحقق انجازات مع فترة النمو والإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة على أن تكون هناك مشاركة صينية مع التجربة المصرية.

وأبدى مدير مكتب التجارة ببلدية تيانجين سعادته بنجاح مشروع شركة تيدا فى مصر منوهاً أن اجتماع اليوم توضيح لسبل التعاون مع الهيئة وشركة تيدا ورسم خطة للمستقبل فيما يخص الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى هذه المنطقة بالإضافة إلى جذب شركات دولية غير الصينية للاستثمار بالمنطقة.

من الجدير بالذكر أنه تم تأسيس لجنة تنسيق حكومية دولية عام 2017 معنية بالمنطقة الصينية بمصر(تيدا السويس للتعاون الاقتصادى والتجاري)، وتضم اللجنة كل من وزارة التجارة الصينية، وحكومة بلدية تيانجين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضر الاجتماع اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك، وأحمد أبو المجد مدير عام الضرائب والجمارك بالمنطقة الاقتصادية.