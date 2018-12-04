"Zain Drone" تبرم اتفاقية شراكة مع "درون شيلد" الاسترالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار Zain DRONE

وقعت مجموعة زين اتفاقية شراكة مع الشركة الاسترالية درون شيلد المحدودة (ASX: DRO) DroneShield، والتي ستوفر من خلالها أحدث الأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار لتقديم خيارات واسعة لعملائها في أسواق الشرق الأوسط.

وأوضحت زين في بيان صحافي أن "درون شيلد" من الشركات المتخصصة في توفير الأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار، ولها باع طويل في تطوير هذه الصناعة المتطورة في الأسواق العالمية، مبينة أن هذه الشراكة ستدفع بأعمالها اتجاه اعتماد المزيد من هذه النوعية من الخدمات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت مجموعة زين أعلنت مؤخرا عن إطلاق كيانها التشغيلي "Zain Drone"، والتي ستفتح من خلاله آفاقا جديدة من الفرص للاستخدامات الواسعة لتقنيات الطائرات من دون طيار في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستقوم من خلال هذا الكيان بنشر التطبيقات المتطورة لخدمات الطائرات من دون طيار للجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وتنظر مجموعة زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تكنولوجيا الطائرات من دون طيار على أنها انطلاقة قوية في رحلتها نحو التحوّل الرقمي، حيث تسعى إلى أن تلعب دورا حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية.

الجدير بالذكر أن شركة درون شيلد تمتلك مقرات دولية لها في سيدني باستراليا، وفرجينيا بالولايات المتحدة، وهي من الشركات الرائدة عالميا في تكنولوجيا الحلول الأمنية للطائرات من دون طيار، وقدمت الشركة تقنيات متطورة في حلول الأمن ​​بدون طيار لحماية الأشخاص والمؤسسات والبنية التحتية الحيوية من التهديدات المحتملة للطائرات من دون طيار، ولدى الشركة قيادات فنية عالية المستوى تتمتع بخبرات كبيرة في مجالات الهندسة والفيزياء، بالإضافة إلى الخبرات الأخرى في مجالات الدفاع والاستخبارات والفضاء الجوي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي في تعليقه على هذه الاتفاقية " مع تزايد المخاوف للاستخدامات غير السليمة للطائرات من دون طيار، وما يصاحب ذلك من وجود مخاطر محتملة، تأتي أهمية التقنيات التي تقدمها الحلول المضادة للطائرات من دون طيار، فمن خلال هذه الاتفاقية سنسعى إلى تقديم أنظمة متطورة لمواجهة المخاطر المحتملة التي قد تتسب فيها الطائرات من دون طيار".

وأضاف الخرافي قائلا " في ظل الطلبات المتزايدة على هذه التقنيات الحديثة، فإننا من خلال شراكتنا مع شركة درون شيلد سنوفر حلولا شاملة من أحدث منتجات وابتكارات الشركة الاسترالية، وبفضل الإمكانات والقدرات التي نمتلكها في أسواق الشرق الأوسط، ومعرفتنا الواسعة بأهمية الأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار في المنطقة، يأتي أهمية قرارنا بالدخول في هذه الشراكة العالمية ".

وبين الخرافي قائلا " التواجد والانتشار الكبير لشبكاتنا في المنطقة، يمنحنا دفعة قوية لاعتماد هذه التقنيات المتطورة، فلدينا تفاؤل كبير بهذه الشراكة التي سنقدم من خلالها أحدث الأنظمة والبرامج المضادة للطائرات من دون طيار للحكومات والمؤسسات الأمنية ".

ومن ناحيته قال أوليج فورنك الرئيس التنفيذي لشركة درون شيلد " المهام والطلبات التي أنجزناها للعديد من الجهات الحكومية في الشرق الأوسط مهدت الطريق لنا للدخول في المزيد من الجهود المشتركة في أسواق هذه المنطقة، فهذه الشراكة التي تأتي مع شركة بحجم مجموعة زين ستسمح لنا بتقديم برامجنا وأنظمتنا المبتكرة في الخدمات المضادة للطائرات من دون طيار إلى قاعدة عملاء جديدة، هي الأكثر انتشارا لعملياتنا الدولية ".

ومن خلال الشراكة الجديدة مع شركة درون شيلد الاسترالية ستوفر زين أحدث الأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار لمساعدة الحكومات على تحديد ورصد الطائرات بدون طيار غير المرخص لها، والتي تهدد السلامة والأمن والخصوصية، حيث ستقوم بالتشخيص الذاتي للبيانات، وذلك باستخدام مجموعة من تقنيات الكشف عن أجهزة الاستشعار المتعددة، والتنبيهات في الوقت الفعلي، وجمع الأدلة الرقمية.

ويعزز الكيان التشغيلي الجديد "Zain Drone" الموقع الرائد لمجموعة زين في مجال الابتكار الرقمي، حيث سيوفر أنظمة الطائرات بدون طيار ذات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل على تحسين القرارات التجارية مع إمكانية الوصول إلى بيانات عالية الدقة، مع تقليل تكاليف القوى العاملة من خلال الحد الأدنى من التفاعل البشري، حيث تتمتع مجموعة زين بقدرات فريدة تضعها كمؤسسة رائدة في تقديم حلول الطائرات بدون طيار.

وتعتبر زين من أكبر مشغلي الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها خبرة واسعة في تقنية الطائرات بدون طيار، وخبراء دوليين في هذا المجال، كما أن لديها معرفة ودراية كاملة بسوق الأعمال في المنطقة، وتملك بنية تحتية سحابية متطورة، وشبكة موسعة من الشركاء الرواد في التكنولوجيا الذين يتمتعون بالقدرات المطلوبة لتطبيق أحدث حلول الطائرات بدون طيار وإجراء التحليلات المتطورة.

كما أن مجموعة زين من المؤسسات التي تملك محطة لمجموعة من الخدمات المكملة والتقارير المتكاملة التي تجمع المعلومات من الطائرات بدون طيار والتكنولوجيا المتطورة، والتي تشمل الخدمات الإضافية، الاتصال الموحد والمحطات، وإدارة الأسطول وغرف التحكم، ونقاط الخدمة المتحركة والاتصال من آلة لآلة والخدمات المدارة وغير ذلك.