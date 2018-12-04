تعاون بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع في مجال الطرق

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل اللواء يسري العاصي مدير معهد الدراسات العليا البحرية وضباط الدورة ٤١ اركان حرب تخصص قوات بحرية وذلك بمقر وزارة النقل بمدينة نصر

وأكد وزير النقل خلال اللقاء، عن سعادته بتشريف السادة الضباط لوزارة النقل ضمن لقاءاتهم المختلفة بوزارات الحكومة المصرية وضمن زياراتهم المختلفة للمشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية، مشيرًا الى أن مجال النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة سواء في قطاع السكك الحديدية او مترو الأنفاق او الطرق والكباري او النقل البحري والنهري.

وأشاد وزير النقل، بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مجال السكك الحديدية والمترو ، حيث يتم التعاون مع وزارة الانتاح الحربي في تطوير المزلقانات ومحطات السكك الحديدية وانشاء بعض الطرق وتوريد لقم فرامل عربات السكك الحديدية وكذلك التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية الجديدة و مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تطوير المزلقانات وإعادة تأهيل عربات الركاب وتوريد عربات ركاب وعربات بضائع جديدة

وأشار الى التنسيق التام والتكامل يين هيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي أحدث طفرة كبيرة في مجال الطرق في مصر وكان سببا رئيسا في تحسن مركز مصر في مجال جودة الطرق وذلك في مؤشر التنافسية الدولية حيث اصبحت مصر في المركز 75 عالميا عام 2018 بعد ان كانت في المركز118 في عام 2014

وقد قام وفد السادة ضباط الدورة ٤١ أركان حرب تخصص قوات بحرية بزيارة محطة هارون بالحزء الاول للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

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