شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك: الجهاز يتجه للصعيد هذا الشهر لحل مشكلات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء راضى عبد العاطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد لم يكتب لصالح أحد، ولكنه وجد لضبط السوق وتنظيم العلاقة بين المستهلك والبائع، مشيرًا إلى أن ما بالقانون من عقوبات لا تخص إلا المخالفين.

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته فى القمة السنوية لقطات السيارات، أن الجهاز شارك الشركات في حل الشكاوى الخاصة بالسيارات خلال معسكره السابق لحل شكاوى العملاء بطرق مرضية للمواطن والشركات، مشيرًا إلى أن المواطن من حقه يشكو لأن الجميع مستهلكين بمن فيهم الذين يعملون موردين لبعض السلع لأنهم مستهلكين لسلع أخرى.

وأشار عبد العاطى إلى أن مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين، تتجه هذا الشهر للصعيد من خلال محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أنه سوف يتم توعية المواطنين بها فى القرى والمدن حتى يحصل كل ذى حق على حقه.

ومن جانبه قال أشرف عادل مدير لجنة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن 75% من شكاوى السيارات تحل بطرق ودية، مشيرًا إلى أن الجهاز يسمع للطرفين ولا ينحاز لطرف ضد الآخر.

وأضاف عادل، خلال كلمته بالقمة السنوية للسيارات، أنه استلم خلال الفترة الأخيرة 100 سيارة كان مقدم عليهم شكاوى، مشيرًا إلى أنه عندما يثبت للمستهلك حق يحصل عليه بأمر القانون.