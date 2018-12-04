شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تضخ 100 مليون دولار وتختار مصر كأول دولة بالعالم لإطلاق "أوبر باص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - وزيرة الاستثمار: أوبر الجديدة ستستفيد من الإصلاحات التشريعية الأخيرة وخاصة قانونى الاستثمار وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب

- رئيس أوبر: سنواصل الاستثمار بشكل كبير فى مصر.. والخدمة الجديدة ستكون بأسعار مناسبة

قررت شركة أوبر العالمية، التوسع فى استثماراتها بمصر، حيث اختارت الشركة مصر لتكون أول دولة فى العالم يطلق بها خدمة "أوبر باص"، وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ودارا خسروشاهى، الرئيس التنفيذى لشركة أوبر، وتوماس جولد برجر القائم بأعمال السفير الأمريكى، اليوم الثلاثاء، بإطلاق هذه الخدمة، والتى تأتى فى إطار خطة أوبر الاستثمارية فى مصر بضخ 100 مليون دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، دعم الوزارة لكافة الشركات المستثمرة فى مصر لتوسيع نشاطها، مشيرة إلى اختيار شركة أوبر العالمية لمصر لإطلاق خدمتها الجديدة "أوبر باص"، دليل على نجاح مناخ الاستثمار فى مصر بعد الاصلاحات التشريعية الأخيرة، حيث ستستفيد الاستثمارات الجديدة لاوبر، من قانونى الاستثمار وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما ستستفيد من البنية الاساسية التى قامت بها الدولة فى مجال الطرق والكبارى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكرت الوزيرة فى بيان لها اليوم، أن استثمارات أوبر تؤكد على جاذبية البيئة الاستثمارية بمصر، فبعد افتتاح مركز شركة "أوبر" الجديد للخدمة المتميزة فى القاهرة، الذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 20 مليون دولار، ووفر 600 فرصة عمل فى 2017، تقوم الشركة باختيار القاهرة لإطلاق خدمتها الجديدة "أوبر باص" فى 2018.

وأضافت الوزيرة، أن استثمارات اليوم تتماشى مع خطة الدولة فى استقطاب استثمارات توفر فرص عمل وتقدم خدمة جيدة بسعر مناسب للمواطنين، كما تساهم أوبر فى تحول العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتدريبهم على أفضل معايير الجودة، لتوفير خدمة أمنة للمواطنين وإيراد ضريبى للدولة.

فيما قال دارا خسروشاهى، رئيس مجلس إدارة أوبر: “ أننى متحمس لتواجدى فى القاهرة لإطلاق خدمة أوبر باص، هذا المنتج من شأنه أن يحسن النقل بأسعار مناسبة عن طريق إستخدام تكنولوجيا أوبر لتعزيز منظومة المينى باص، وتلتزم شركة أوبر بتوسيع نطاق الوصول إلى تطبيقها عن طريق توفير مجموعة من الخدمات منخفضة التكلفة، والتى ستنقل المزيد من الأشخاص فى جميع أنحاء المدينة وتساعد المدن فى التعامل مع مشكلات مثل الازدحام، وتعد مصر ومنطقة الشرق الأوسط فى غاية الأهمية بالنسبة لأوبر، وسنواصل الاستثمار بشكل كبير فى هذا الجزء من العالم.

وقدم عبد اللطيف وأكد، المدير الإقليمى للشركة، الشكر للدكتورة سحر نصر، على دورها فى دعم الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت شركة أوبر عن العمل على إطلاق تطبيق أوبر لايت، النسخة الجديدة من تطبيق أوبر للركاب الذى يستطيع العمل فى ظل الاتصال البطئ بالإنترنت، ومع اجهزة الأندرويد القديمة، ومن المقرر طرحه فى أنحاء الشرق الأوسط خلال أوائل العام المقبل، ويعمل تطبيق أوبر باص على الاستفادة من البنية الاساسية المتوفرة فى القاهرة من حافلات المينى باص، وذلك عبر استغلال تكنولوجيا أوبر لرحلة أمنة وميسرة وفعالة.

وذكرت أوبر، أن القاهرة أول مدينة على مستوى العالم تطلق خدمة أوبر باص، وتعد هذه خطوة مهمة حيث أن أوبر توسع نطاق الوصول إلى تطبيقها لتصبح متاحة للجميع حتى يتمكن أى شخص من أى مكان استخدام التطبيق، ويستطيع أوبر لايت، التطبيق الجديد الذى يشغل مساحة أقل من ذاكرة الهواتف المحمولة، العمل فى ظل الاتصال البطئ بالإنترنت، كما يعمل على 99% من الهواتف المشغلة بنظام أندرويد، وتم تصميم التطبيق الجديدة لحجز الرحلات بشكل أسرع وأسهل بغض النظرعن جودة الاتصال بالإنترنت وعلى هواتف أندرويد البسيطة، لتصبح ذات فائدة كبرى لأصحاب باقات النت المنخفضة.

كما ذكرت الشركة، أنها بدأت فى إجراء اختبارات على تطبيق أوبر باص منذ سبتمبر 2018 فى العديد من المناطق لضمان السلامة وملائمة الخدمة قبل إطلاقها، وسيبدأ الإطلاق العالمى لأوبر باص عبر تغطية مناطق مدينة نصر، مصر الجديدة، وسط المدينة، والمهندسين ليتم بعد ذلك التوسع إلى بقية أنحاء القاهرة خلال الشهور المقبلة، وهذه الخدمة هى الأحدث فى مصر بعد عدة خدمات أضيفت تباعاً لتخدم المستخدمين فى مصر مثل أوبر إكس، سيليكت، سكوتر، والآن أوبر باص.”