شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 4-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفراخ والبيض، استقرارا اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، حيث سجل سعر كيلو الفراخ 21.2 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 25-26 جنيها.
فيما سجلت أسعار البيض 30.5 جنيها للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 36 إلى 37 جنيها للكرتونة.
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