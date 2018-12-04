شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 4-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفراخ والبيض، استقرارا اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، حيث سجل سعر كيلو الفراخ 21.2 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 25-26 جنيها.

فيما سجلت أسعار البيض 30.5 جنيها للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 36 إلى 37 جنيها للكرتونة.