شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب الإماراتية: "هامش الربح"على السلع المستعملة يسري على الخاضعة لـ"المضافة"مسبقا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أن "آلية هامش الربح" المتعلقة بالسلع المستعملة عموماً، ومن بينها السيارات المستعملة، تنطبق فقط على السلع، التي سبق لها أن خضعت لـ"المضافة" قبل التوريد الحالي.

وأشارت إلى أن مخزون السلع المستعملة، التي تم شراؤها قبل نفاذ المرسوم بقانون ضريبة القيمة المضافة. أو أن تلك السلع المستعملة هي التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح؛ لذلك تستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع، بحسب صحيفة الخليج.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.