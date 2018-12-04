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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء مع نشاط نسبي لعمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت مؤشرات السوق الرئيسي بالأمس أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وتراجعت معظم القطاعات ذات العلاقة بالتجارة العالمية ، مع تنامي الشكوك حول قدرة الولايات المتحدة والصين فى التوصل لاتفاق تجاري طويل الأجل.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.0% ، فى ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بعد الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى ثاني جلسات الأسبوع ، مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر بالأمس أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.
وكانت القطاعات ذات العلاقة بالتجارة العالمية أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس أوروبا ، خاصة قطاعات التعدين والموارد الأساسية وصناعة السيارات ، مع تنامي الشكوك حول قدرة الولايات المتحدة والصين فى التوصل لاتفاق تجاري طويل الأجل.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.8% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.
تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.5% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.6% ،وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.
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