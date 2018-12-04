شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع قطاع البناء البريطاني على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوى 53.4 نقطة ، أفضل من توقعات الخبراء مستوي 52.5 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة مستوي 53.2 نقطة ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.

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