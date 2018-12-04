شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 6 أسابيع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، المتضرر من تباطؤ الطلب كأفضل استثمار بديل وانخفاض عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.7% حتى الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,240.12$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,230.83$،وسجلت أعلى مستوي 1,241.146$ الأعلى منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وأدنى مستوي 1,230.51$.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس مرتفعة بنسبة 0.75% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن هدنة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.6% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.29 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي تراجع العملة الأمريكية فى ظل تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق المالية ، وتصاعد آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق ينهي الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصاديين بالعالم خلال فترة الهدنة ،والتي تم الإعلان عنها على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى الأرجنتين.

اتفق الطرفين على تأجيل رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بحوالي 200 مليار$ من 10% إلى 25% بداية من كانون الثاني/يناير المقبل لمدة 90 يوما ،على أن يتم تكثيف المفوضات خلال تلك الفترة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يحل الخلافات التجارية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء إلى 2.94% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي ،مع تصاعد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال 2019.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 3.53 طن متري إلى إجمالي 758.21 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.