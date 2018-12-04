شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الهولندي يزور ميناء وغرفة جازان والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع سفير هولندي لدى المملكة يوست رنتشس أمس مع مساعد مدير عام ميناء جازان منصور بن إبراهيم الزكري، وذلك في إطار زيارته للمنطقة.

وقدم خلال الاجتماع عرض مرئي عن إمكانات الميناء والفرص المستقبلية،فيما تجول السفير في أرجاء الميناء واطلاع على التجهيزات والعمليات التشغيلية الجارية بالميناء .

من جهة أخرى استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ ، السفير الهولندي وجرى بحث الموضوعات المتعلقة بأوجه التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية .

وأطلع الصايغ ، السفير الهولندي ، على خطوات منطقة جازان نحو التنمية خاصة بعد إنشاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ما يتح الكثير من مجالات العمل الجاذبة للمستثمرين .

وأعرب السفير الهولندي عن أمله في مزيد من التعاون في المجالات الاستثمارية .