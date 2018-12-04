البورصة تتراجع 1% مع بداية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهبط المؤشر الرئيسي مع بداية التعاملات بنسبة 1.1% عند مستوى 12790 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، و هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 هبط بنسبة 1.27% إلى مستوى 13150.08 نقطة مع نهاية التعاملات.

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